ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في زليتن إلى 1603 حالات
القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 01:03 صباحا
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)
أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، الخميس، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1603 حالات، إضافة إلى حالة شفاء، وحالة وفاة.
وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المختبر المرجعي بزليتن أجرى تحاليل لـ104 عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 70 عينة وإيجابية 24 عينة داخل البلدية وخمس من خارج البلدية، إضافة إلى خمس عينات موجبة مكررة لحالات لم تشف بعد.