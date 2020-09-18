ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في زليتن إلى 1603 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 01:03 صباحا
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، الخميس، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1603 حالات، إضافة إلى حالة شفاء، وحالة وفاة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المختبر المرجعي بزليتن أجرى تحاليل لـ104 عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 70 عينة وإيجابية 24 عينة داخل البلدية وخمس من خارج البلدية، إضافة إلى خمس عينات موجبة مكررة لحالات لم تشف بعد.
 
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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» داخل بلدية زليتن إلى 1603 حالات، بينها 1345 حالة نشطة، و208 حالات شفاء، إضافة إلى وفاة 37 شخصًا جراء إصابتهم بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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