24 إصابة جديدة وحالتا وفاة جراء «كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 07:11 مساء
عينات اختبار للكشف عن فيروس كورونا في المختبر المرجعي بسبها، 9 سبتمبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الأربعاء، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية، إضافة إلى حالتي وفاة جراء الفيروس.

وقالت اللجنة في الإيجاز اليومي عن الوضع الوبائي في البلدية المنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي زليتن أجرى تحليلا للكشف عن فيروس «كورونا» لـ170 عينة، الثلاثاء، ليتبين إيجابية 24 عينة بالبلدية وثلاث من خارج البلدية، إضافة إلى ثماني عينات موجبة لحالات مكررة لم تشف، وسلبية 135 عينة.

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وبهذا الإعلان ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في بلدية زليتن إلى 1579 حالة، بينها 1323 حالة نشطة، و207 حالات شفاء، فيما توفي 36 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي بدأ ظهوره في ليبيا مارس الماضي.

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