«طوارئ بني وليد»: تحويل حالة «كورونا» إلى مركز العزل بمصراتة لتدهور وضعها

مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد تحويل حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى مركز العزل بمدينة مصراتة بعد تدهور وضعها الصحي مساء اليوم الخميس، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بالمدينة عبر موقع «فيسبوك».

وأمس الأربعاء، أعلن مستشفى بني وليد العام تسجيل 12 حالة شفاء جديدة للعناصر الطبية المساعدة بالمستشفى من فيروس «كورونا المستجد».

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمدينة بني وليد تجاوز 200 حالة بينها 11 حالة وفاة، حسب ما أعلنته لجنة مكافحة فيروس «كورونا» ببلدية بني وليد في تصريح سابق.