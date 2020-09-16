الطاهر لـ«بوابة الوسط»: وفد «الأفريقية» في سبها للوقوف على جاهزية المطار لاستقبال رحلات الركاب

طائرة الخطوط الأفريقية بعد وصولها إلى مطار سبها، الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال مدير مكتب شركة الخطوط الجوية بالمنطقة الجنوبية المكلف، المهندس علي الطاهر، لـ«بوابة الوسط» إن زيارة وفد الشركة مطار سبها، اليوم الأربعاء، استهدفت الوقوف على جاهزية المطار لاستقبال رحلات الركاب.

ووصلت صباح اليوم إلى مطار سبها المدني طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار معيتيقة المدني في العاصمة طرابلس.

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وأوضح علي أن الطائرة كان على متنها وفد من شركة الخطوط الجوية الأفريقية، جاء للاطلاع على استعدادات مطار سبها لاستقبال رحلات الركاب، والتأكد من أجهزة السلامة وجاهزية صالات الركاب وسير الأمتعة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا».

وأضاف علي أن الطائرة حملت كذلك وفدا من مصلحة الطيران المدني جاء لتركيب محطة رصد حديثة خاصة بالأرصاد الجوية في مطار سبها، منوها بأن أول رحلة للركاب خاصة بشركة الخطوط الأفريقية إلى مدينة سبها ستكون يوم السبت القادم، حيث من المقرر أن تبدأ الشركة تسيير رحلتين أسبوعيا من مطاري سبها ومعيتيقة.

طائرة الخطوط الأفريقية أثناء هبوطها بمطار سبها. الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

طائرة الخطوط الأفريقية بعد وصولها إلى مطار سبها، الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)