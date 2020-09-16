الطاهر لـ«بوابة الوسط»: وفد «الأفريقية» في سبها للوقوف على جاهزية المطار لاستقبال رحلات الركاب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 08:32 مساء
طائرة الخطوط الأفريقية بعد وصولها إلى مطار سبها، الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال مدير مكتب شركة الخطوط الجوية بالمنطقة الجنوبية المكلف، المهندس علي الطاهر، لـ«بوابة الوسط» إن زيارة وفد الشركة مطار سبها، اليوم الأربعاء، استهدفت الوقوف على جاهزية المطار لاستقبال رحلات الركاب.

ووصلت صباح اليوم إلى مطار سبها المدني طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار معيتيقة المدني في العاصمة طرابلس.

مطار سبها يستقبل أول رحلة من «معيتيقة» بعد توقف 6 سنوات

وأوضح علي أن الطائرة كان على متنها وفد من شركة الخطوط الجوية الأفريقية، جاء للاطلاع على استعدادات مطار سبها لاستقبال رحلات الركاب، والتأكد من أجهزة السلامة وجاهزية صالات الركاب وسير الأمتعة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا».

وأضاف علي أن الطائرة حملت كذلك وفدا من مصلحة الطيران المدني جاء لتركيب محطة رصد حديثة خاصة بالأرصاد الجوية في مطار سبها، منوها بأن أول رحلة للركاب خاصة بشركة الخطوط الأفريقية إلى مدينة سبها ستكون يوم السبت القادم، حيث من المقرر أن تبدأ الشركة تسيير رحلتين أسبوعيا من مطاري سبها ومعيتيقة.

طائرة الخطوط الأفريقية أثناء هبوطها بمطار سبها. الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)
طائرة الخطوط الأفريقية بعد وصولها إلى مطار سبها، الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجموعة «إتش أند إم» تنهي تعاونها مع مورّد صيني متهم بفرض السخرة على أفراد من ...
اقتصاد
ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار
ليبيا
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
ترامب أراد قتل بشار الأسد
دولى
المسماري يعلن مقتل أمير تنظيم داعش في ليبيا في معركة استمرت 7 ساعات بسبها
ليبيا
كلاوديا غازيني: احتجاز الصيادين الإيطاليين في بنغازي استعراض للقوة ضد دي مايو
ليبيا
الإمارات والبحرين و«إسرائيل» توقع اتفاقية تطبيع برعاية ترامب
عربى
«داخلية الموقتة» ترد على بيان البعثة الأممية بشأن أحداث المرج
ليبيا
نافالني عبر «إنستغرام»: تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار
دولى
ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تحد الرطوبة من انتقال «كورونا»؟