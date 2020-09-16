حيلة الأمن توقع ببائع ذهب تلاعب بالميزان في بنغازي

مشغولات ذهبية عثر عليها مع بائع يتلاعب بالميزان في بنغازي، 16 سبتمبر 2020، (أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي بائع ذهب باكستانيا، لتلاعبه في أوزان الذهب المباع إلى مواطنين، بعد حيلة لإسقاطه متلبسا.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم شكاوى من ثلاثة تجار ذهب بأن البائع «قام بإنقاص أوزان ذهب اشتروه منه»، عبر التلاعب في الميزان، ليعطي تقديرا أقل من الكمية الحقيقية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبتعليمات من النيابة العامة، نسق رجال الأمن مع الشاكين لإحضار وزن من الذهب يقدر بـ800 غرام لبيعها إلى المتهم، وضبطه متلبسا، وبالفعل توجهوا إلى المحل، حيث وافق المتهم على شراء الكمية، وبوزنها على الميزان الخاص به ظهر الوزن 620 غرام ذهب، فألقي القبض عليه.

وأشار البيان إلى إحضاره إلى مركز شرطة بنغازي، ومعه الميزان الخاص به، وبالاستدلال معه أنكر ارتكابه واقعة التلاعب، رغم ضبطه متلبسا، وجرى إيداعه الحجز القانوني، ثم إحالته إلى النيابة العامة.