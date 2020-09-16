«دفاع الوفاق»: عقد الاجتماع الثالث للمركز التدريبي لإزالة الألغام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 12:21 مساء
مشاركة وفد وزارة الدفاع بحكومة الوفاق في اجتماع إزالة الألغام، 16 سبتمبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق عقد الاجتماع الثالث للجنة العلمية لمركز «5+5» التدريبي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، أمس واليوم الأربعاء.

وتنظم الوزارة الاجتماع، ممثلة في «إدارة الهندسة، والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، ومركز أبحاث تحت المائية بالقوات البحرية»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشارك في الاجتماع ممثلو اللجان العلمية لدول مبادرة «5+5»، وهي «الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا، وتونس»، عبر دوائر الاتصال المغلقة، في حين تعذر مشاركة «مالطا وموريتانيا».

وألقى عقيد مهندس دكتور هشام الجبو كلمة افتتاحية، تطرق خلالها للتحدي الذي يواجه فرق إزالة الألغام في المناطق السكنية جنوب طرابلس؛ نتيجة المتفجرات المزروعة بطريقة عشوائية وبأساليب خداعية متطورة.

وأشاد بالدعم من بعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة، إلا أنه أشار إلى أن هذا الدعم «محدود وغير كاف، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والمشورة الفنية والمعدات التقنية المتطورة».

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