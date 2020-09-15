عماري زايد يناقش مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية والعسكرية ولقاءات المغرب وجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 08:20 مساء
لقاء عماري زايد والسفير الإيطالي لدى ليبيا. الثلاثاء 15 سبتمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

ناقش عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، المستجدات السياسية والعسكرية، ولقاءات المغرب وجنيف التي جمعت أطرافا ليبية للحوار خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء عماري والسفير الإيطالي جاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات السياسية، والعسكرية، ولقاءات المغرب وجنيف.

وأضافت أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس تطرق إلى مناقشة التعاون بين ليبيا وإيطاليا في عدة مجالات متمثلة في المشاريع الاقتصادية، والتعليم، والمواصلات، خصوصا محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي والمشاريع المكملة له.

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