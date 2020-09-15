المنظمة الدولية للهجرة ترجح غرق 24 مهاجرا على الأقل قبالة ليبيا

مهاجرون غير شرعيين على متن أحد القوارب. (أرشيفية: الإنترنت)

رجحت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، غرق 24 مهاجرا ولاجئا على الأقل قبالة سواحل ليبيا بعد غرق قارب مطاطي كان يقلهم في البحر المتوسط أثناء رحلتهم المتجهة إلى أوروبا، بحسب «رويترز».

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها تعتقد أن ثلاثة قوارب تقل مهاجرين ولاجئين غادرت مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس ليلة الأحد.

وقالت صفاء مشهلي من المنظمة الدولية للهجرة في إفادة في جنيف: «إن خفر السواحل الليبي عثر على 45 شخصا على متن زورقين وأعادهما لكن الثالث انقلب».

وأضافت: «تم انتشال جثتين وقليل جدا من الناجين وصلوا لموظفي المنظمة الدولية للهجرة عند نقطة الإنزال الليلة الماضية، وبالتالي فإن ما لا يقل عن 22 آخرين لقوا حتفهم».

ولقي 45 أفريقيا حتفهم الشهر الماضي في أسوأ حادث مسجل تتعرض له سفينة قبالة الساحل الليبي هذا العام.