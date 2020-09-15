«اجتماعي قبائل ورفلة» يحمل مديرية أمن بني وليد مسؤولية تدهور الوضع الأمني بالمدينة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 01:52 صباحا
اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة, (بوابة الوسط)

حمل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، في بيان، أصدره الاثنين، مديرية الأمن ببني وليد والأجهزة الأمنية بالمدينة المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني وزيادة معدل الجريمة، سواء على قاطني المدينة أو المارين منها من مواطنين أو أجانب وشاحنات نقل البضائع.

وطالب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، مدينة زليتن بحصر الجريمة التي وقعت في الأشخاص الذين قاموا بها، والإفراج عن المختطفين من مدينة بني وليد.

كما طالب اجتماعي ورفلة، مديرية الأمن ببني وليد بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة للقضاء على الجريمة وضبط مرتكبيها وبسط الأمن بالمدينة.

يشار إلى أن مجموعة خارجة عن القانون قامت الإثنين بعملية سطو وسرقة شاحنة نقل، تحتوي على سجائر لعدد من التجار بمدينة زليتن في الطريق الرابطة بين المدينتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرلمان الكويتي يؤجل جلسته بعد إصابة 5 نواب بـ«كورونا»
عربى
«الصحة العالمية» تعقب على ارتفاع الوفيات والإصابات في أوروبا.. «سيصبح الأمر ...
دولى
9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف سبب فقدان مرضى «كورونا» حاستي الشم والتذوق