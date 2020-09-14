إجراء الترتيبات النهائية لبدء إنشاء محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 02:57 مساء
مهندسون في الأرض المخصصة لإنشاء محطة كهرباء غرب طرابلس، 14 أغسطس 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء الترتيبات النهائية لمباشرة شركتي «سيمنس» الألمانية و«إنكا» التركية للإنشاءات، من أجل تنفيذ مشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة الغازيتين، بقدرة إجمالية 1300 ميغاوات.

وزار مجلس إدارة الشركة وفريق الشركة التركية موقع مشروع محطة غرب طرابلس، اليوم الإثنين، للاطلاع على التجهيزات اللوجستية التي جرى توفيرها خلال الأشهر الماضية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الجانبان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة في السابق، بتنفيذ كافة أعمال المشروع، والدخول بالوحدات على الشبكة الكهربائية قبل الذروة الصيفية المقبلة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، التواصل مع «إنكا» و«سيمنس» لاستكمال مشاريع محطات غرب طرابلس ومصراتة وطبرق.

وأكد السراج أن هذه المشاريع الثلاثة في مجموعها تشكل 2000 ميغاوات، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الجديد «بدأ في وضع خطة قصيرة المدى» لسد العجز الحاصل في إنتاج الكهرباء تبدأ بصيانة وإجراء عمرات لمحطات ووحدات توليد لإضافة نحو ألف ميغاوات للشبكة العامة.

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