توزيع حالات الإصابة والشفاء والوفيات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 02:07 مساء
إحدى العناصر الطبية بمنظمة «يونسيف» تساعد طفلًا ليبيًّا للوقاية من فيروس «كورونا». (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، نتائج تحاليل 3494 عينة جديدة من عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدًا إيجابية 734 حالة، وسلبية 2828 أخرى.

وسجل المركز ست حالات وفاة جديدة بالفيروس، توزعت بين حالتين في صبرتة، وواحدة في كل من مصراتة وأوباري ومزدة وسواني بني آدم؛ فيما تماثلت 579 حالة جديدة للشفاء، وتوزعت حسب المدن كالآتي: حالة في الزاوية المركز، و11 في أجدابيا، و11 في مصراتة، واثنتين في زليتن، وواحدة في غريان و17 في سبها، وأربع في الزنتان و532 في طرابلس.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات منذ وصول فيروس «كورونا» إلى ليبيا إلى 23 ألفًا و515 حالة إصابة، مازال 10 آلاف و385 حالة منها نشطة، و12 ألفًا و762 متعافى، و368 حالة وفاة.

وأوضح المركز أن العينات الإيجابية تتوزع إلى 532 حالة جديدة و202 حالة مخالطة، موضحًا أن الإصابات توزعت بين عدد من المدن، كالآتي:

طرابلس
261 حالة جديدة

78 حالة مخالطة
غريان
3 مخالطة
6 جديدة
سواني بني آدم
12 مخالطة
القره بوللي
7 جديدة
باطن الجبل
8 جديدة
حالة مخالطة
القلعة
2 جديدة
درج
حالة جديدة
حالة مخالطة
صرمان
سبع جديدة
حالة مخالطة
الجفرة
حالة جديدة.
حالتان مخالطة
جنزور
42 جديدة
22 مخالطة
النواحي الأربعة
حالتان جديدتان
قصر الأخيار
حالتان جديدتان
كاباو
10 جديدة
1 مخالطة
الحوامد
5 جديدة
7 مخالطة
مسلاتة
9 جديدة
3 مخالطة
الزاوية الغرب
 1 مخالطة
زوارة
11 جديدة
زليتن
18 مخالطة
11 جديدة
مصراتة
24 مخالطة
الخمس
حالة مخالطة
26 جديدة
الزاوية المركز
2 مخالطة
10 جديدة
أجدابيا
8 مخالطة
2 جديدة
الكفرة
9 جديدة
الزنتان
3 مخالطة
3 جديدة
الرجبان
3 جديدة
تازربو
1 جديدة
خليج السدرة
2 جديدة
بنغازي
35 جديدة
سرت
9 جديدة
المرج
2 جديدة
طبرق
1 مخالطة
7 جديدة
سبها
5 مخالطة
13 جديدة
الشاطئ
14 مخالطة
6 جديدة
مرزق
حالة جديدة
تراغن
حالة جديدة
القطرون
حالة جديدة
الغريفة
خمس حالات جديدة
أم الأرانب
ثلاث حالات جديدة
أوباري
حالتان جديدتان

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