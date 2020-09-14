«مكافحة الأمراض» يسجل أعلى معدل يومي لشفاء المصابين بـ«كورونا»

أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، إضافة إلى تعافي 579 مصابًا، في أعلى معدل خلال يوم.

وأشار المركز إلى وفاة ست مصابين آخرين، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 3494 عينة موزعة بواقع 1344 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و155 عينة في مختبر مركز بنغازي الطبي، و121 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و152 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و1017 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و194 عينة بمختبر فرع المركز سبها.

إضافة إلى 400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و61 عينة بمختبر فرع المركز الزاوية، و15 عينة في مختبر فرع المركز الكفرة، و9 عينات بمختبر فرع المركز طبرق، و14 عينة من مختبر فرع المركز أجدابيا، و10 عينات بمختبر فرع المركز تازربو، وعينتين في مختبر فرع المركز غدامس، و68 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 23 ألفا و515 حالة، منها 10 آلاف و385 إصابة نشطة، و12 ألفا و762 متعافا، إضافة إلى وفاة 368 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.