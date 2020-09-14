39 إصابة بـ«كورونا» في سرت و11 حالة وفاة

مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة وباء «كورونا» بسرت الدكتور علي أحمد الزرقاء تسجيل 39 إصابة بالفيروس في البلدية من أصل 180 عينة أُجريت لها اختبارات، منها 11 حالة وفاة و15 متعافى.

وأشار إلى أن اللجنة، وبالتشاور مع اللجنة الرئيسية، قررت إعادة فرض حظر التجول من السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا يوميًّا، حسب كلمته في مؤتمر صحفي بالمدينة، اليوم الإثنين

ولفت الزرقاء إلى إجراء فريق الرصد والتقصي بسرت أكثر من 2250 تحليلًا سريعًا، داعيًا الأهالي إلى اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وطالبهم في حالة ظهور أعراض الفيروس، بالذهاب إلى قسمي الحميات والرصد؛ لاتخاد ما يلزم من إجراءات متابعة، وأخذ عينة لإجراء التحاليل اللازمة.