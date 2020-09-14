39 إصابة بـ«كورونا» في سرت و11 حالة وفاة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 12:32 مساء
مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة وباء «كورونا» بسرت الدكتور علي أحمد الزرقاء تسجيل 39 إصابة بالفيروس في البلدية من أصل 180 عينة أُجريت لها اختبارات، منها 11 حالة وفاة و15 متعافى.

وأشار إلى أن اللجنة، وبالتشاور مع اللجنة الرئيسية، قررت إعادة فرض حظر التجول من السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا يوميًّا، حسب كلمته في مؤتمر صحفي بالمدينة، اليوم الإثنين

ولفت الزرقاء إلى إجراء فريق الرصد والتقصي بسرت أكثر من 2250 تحليلًا سريعًا، داعيًا الأهالي إلى اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وطالبهم في حالة ظهور أعراض الفيروس، بالذهاب إلى قسمي الحميات والرصد؛ لاتخاد ما يلزم من إجراءات متابعة، وأخذ عينة لإجراء التحاليل اللازمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحول الطائرات إلى فقاقيع صحية؟