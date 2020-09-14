إعلان حالة الطوارئ في جادو بعد ازدياد إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 10:15 صباحا
أعمال التجهيز للمبنى الأول للحجر الصحي في جادو، 25 مارس 2020، (الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في جادو، اليوم الإثنين حالة الطوارئ القصوى، نظرا لزدياد حالات الإصابة بالفيروس في نطاق البلدية

ووجهت اللجنة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات، ومنع التجمع في المقاهي والأماكن العامة، وإلغاء المناسبات الاجتماعية من مآتم والأفراح وغيرها نظرا لأنها كانت من اسباب انتشار الوباء، حسب بيان نقلته بلدية جادو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت اللجنة إلى أن أصحاب المحال التجارية وما في حكمها ملزمون بإلزام العاملين بارتداء الكمامة، كما أن المصلين ملزمون بارتدائها خلال أداء صلاة الجمعة، وإحضار سجادات الصلاة والحفاظ على التباعد بينهم.

ونصحت المواطنين فوق الستين عاما بعدم التردد على المساجد والأماكن المزدحمة والمناسبات الاجتماعية؛ حفاظا على أرواحهم، وحتى لا يكونون عرضة للإصابة بالمرض.

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