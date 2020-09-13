«صحة الوفاق» تستنكر استمرار الاعتداء على كوادرها الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 07:45 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني (الإنترنت).

عبرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن استنكارها بأشد العبارات استمرار مسلسل الاعتداءات على الكوادر والمرافق التابعة للوزارة، «والتى ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مما يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى كافة ربوع ليبيا».

وقالت الوزارة إن آخر هذه الاعتداءات يتمثل في عملية الإخفاء القسرى للدكتور عبدالمنعم الغدامسي، استشاري الجراحة العامة، وعبرت الوزارة عن تعاطفها مع أسرته وتعهدت بمتابعة التطورات لحظة بلحظة مع الجهات الأمنية.

وكررت الوزارة مطالبها للجهات الأمنية للقيام بواجباتها وتوفير الحماية للمرافق الصحية والكوادر الطبية والطبية المساعدة.

كما طالبت الجهات الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة وإرجاع الدكتور إلى أهله وطلبته ومرضاه سالما معافى.

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