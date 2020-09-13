433 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»

مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020، (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وشفاء 83 حالة جديدة، و8 حالات وفاة.

وأوضح المركز، في آخر تحديث للوضع الوبائي بالبلاد السبت، أنه تسلم 2725 عينة من المختبرات المنتشرة في عدد من المناطق، مؤكدًا أن نتائج 2292 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية موزعة إلى 292 حالة جديدة غير مخالطة، و141 مخالطة.

و منذ مارس الماضي بلغ إجمالي الإصابات22,781 ألف حالة، وسجلت الحالات النشطة 10,236 الاف حالة، و المتعافين 12,183 ألف حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 362 حالة وفاة.