السوق الموازية: صعود الدولار واليورو وتراجع الأسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 03:50 مساء

ارتفعت العملات الأميركية والأوروبية والليرة التركية والدينار التونسي أمام العملة الليبية، اليوم السبت في أولى تعاملات السوق الموازية هذا الأسبوع.

فقد زاد الدولار أربعة قروش ليصعد إلى 6.53 دينار اليوم مقابل 6.49 دينار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. كما كسب اليورو قرشين اثنين ليسجل 7.62 دينار مقابل 7.60 دينار خلال الفترة نفسها.

في حين تراجعت العملة البريطانية، ليخسر الجنيه الاسترليني عشرة قروش، لينخفض إلى 8.25 دينار مقابل 8.35 دينار، وذلك حسب متعاملين وصفحات معنية بمتابعة السوق الموازية.

أما بالنسبة للعملتين التركية والتونسية، فقد زادت الأولى قرشا واحدا لتسجل 0.87 دينار اليوم، مقابل 0.86 دينار الخميس، كما كسب الدينار التونسي سبعة قروش، ليسجل السبت 2.37 دينار، مقابل 2.30 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

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