ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في أجدابيا إلى 26 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 02:23 صباحا
أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتاعي «فيسبوك» إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت بعد هذا الإعلان إلى 26 حالة، لافتة إلى تسجيل الحالتين في مستشفى «امحمد المقريف».

ومساء الخميس، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي وفاة جراء الفيروس.

وتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في أجدابيا 791 حالة، بينها 26 حالة وفاة جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ودورد في كتابه الجديد: كيم جونغ أخبر ترامب كيف قتل عمه بطريقة دموية
دولى
7 توصيات في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الليبي بمدينة مونترو السويسرية
ليبيا
في كتابه الجديد بوب ودورد: وزير الدفاع الأميركي السابق وصف ترامب بالخطير ولا ...
دولى
ثلث إصابات «كورونا» الجديدة في بنغازي وزليتن وأجدابيا وباطن الجبل
ليبيا
بعد قرار البقاء.. ميسي يتدرب يوم الإجازة لبرشلونة
رياضة عالمية
مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي ...
ليبيا
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى
ليبيا
ترامب مدافعا عن إدارته أزمة «كورونا»: أردت عدم إثارة ذعر الأميركيين
دولى
اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب دون قرار بشأن اتفاق الإمارات وإسرائيل
عربى
اقزيط: زيارة القاهرة تدعم مسارات جنيف والمغرب.. ولا نية لزيارة الإمارات حاليا
ليبيا
قائد «أفريكوم» يؤكد للنمروش دعم أميركا استمرار الحوار الليبي ووقف إطلاق النار
ليبيا
بن شرادة: زيارتنا القاهرة تهدف إلى مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمامة من القنب قابلة للتسميد