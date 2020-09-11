ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في أجدابيا إلى 26 حالة

أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتاعي «فيسبوك» إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت بعد هذا الإعلان إلى 26 حالة، لافتة إلى تسجيل الحالتين في مستشفى «امحمد المقريف».

ومساء الخميس، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي وفاة جراء الفيروس.

وتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في أجدابيا 791 حالة، بينها 26 حالة وفاة جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.