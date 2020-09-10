مركز العزل الخمس «1» يتسلم 50 أسطوانة أكسجين

سيارة تحمل أنابيب أكسجين مرسلة إلى مركز العزل الخمس «1»، 10 سبتمبر 2020. (بلدية الخمس)

سلمت بلدية الخمس، اليوم الخميس، مركز العزل الخمس «1» 50 أسطوانة أكسجين في إطار جهود البلدية لحل معضلة نقص الأكسجين في مراكز العزل.



وجاء ذلك بتعليمات من عميد البلدية، بشير محمد ضو، وتهدف الخطوة إلى تلبية نداءات مراكز العزل التي أعلنت أخيرًا نفاد أسطوانات الأكسجين، حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا توزيع الإصابات الجديدة بـ«كورونا».. طرابلس الأعلى تليها الخمس وبنغازي



وأشار البيان إلى سعي البلدية لتلبية احتياجات مراكز العزل من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي، وتواصلها مع الجهات ذات الاختصاص بالخصوص، وحضت البلدية المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

سيارة تحمل أنابيب أكسجين مرسلة إلى مركز العزل الخمس «1»، 10 سبتمبر 2020. (بلدية الخمس)

سيارة تحمل أنابيب أكسجين مرسلة إلى مركز العزل الخمس «1»، 10 سبتمبر 2020. (بلدية الخمس)