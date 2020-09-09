توزيع الإصابات الجديدة بـ«كورونا».. طرابلس الأعلى تليها الخمس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 03:14 مساء
إخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 879 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، منها 407 حالات في طرابلس.

وجاءت الخمس ثانية بـ82 حالة، ثم بنغازي بـ72 حالة، و44 حالة في بني وليد، و33 حالة في كل من زليتن والواحات، و25 حالة في مصراتة، و24 حالة في أجدابيا، و19 حالة في الشاطئ، و18 حالة في جنزور، و16 حالة في كل من الزاوية المركز والخمس، و13 حالة في تازربو، وتسع حالات في كل من الزاوية المركز وغريان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء.

إضافة إلى ثماني حالات في كل من الكفرة وصبراتة، وسبع حالات في المعمورة، وست حالات في صرمان، وخمس حالات في ترهونة، وأربع حالات في كل من النواحي الأربعة والقلعة والرياينة، وثلاث حالات في كل من جادو والعجيلات، وحالتين في كل من طبرق ووادي زمزم وأبونجيم قصر الأخيار والماية ووادي عتبة، وحالة في كل من الزنتان والرجبان وغدامس وسواني بني آدم.

وتماثل للشفاء 82 مصابا موزعين بواقع 25 حالة في وادي زمزم وأبونجيم، و20 حالة في مصراتة، وست حالات في كل من الجفرة وسبها، وخمس حالات في الزنتان وزليتن، وأربع حالات في القرة بوللي، وثلاث حالات في كل من تازربو وأجدابيا، وحالتين في كل من الواحات والزاوية المركز، وحالة في الجغبوب.

في حين توفي عشرة مصابين موزعين بواقع ثلاث حالات في الواحات، وحالتين في طبرق والشاطئ، وحالة في كل من سبها ومصراتة وترهونة.

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