ثلث إصابات «كورونا» الجديدة في بنغازي وزليتن وأجدابيا وباطن الجبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 03:19 مساء
عينات اختبار للكشف عن فيروس كورونا في المختبر المرجعي بسبها، 9 سبتمبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، أغلبها في طرابلس، بواقع 164 حالة.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ56 حالة، ثم زليتن بـ37 حالة، و36 حالة في كل من أجدابيا وباطن الجبل، و28 حالة في مصراتة، و18 حالة في كل من جنزور وغريان، وسبع حالات في كل من تازربو جادو، وست حالات في كل من الكفرة ومزدة والزاوية الغرب، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى خمس حالات في كل من وادي عتبة وسرت وغدامس، وأربع حالات في كل من الزنتان وطبرق وأوباري والنواحي الأربعة، وثلاث حالات في بنت بية، وحالتين في كل من الواحات والشاطئ والغريفة وسبها ودرج وقصر الأخيار، وحالة في كل من العوينية وغات والأصابعة ورقدالين والعواتة وسواني بني آدم.

وتماثل للشفاء 91 مصابا، موزعين بواقع 34 حالة في الأصابعة، و23 حالة في مصراتة، و11 حالة في الرجبان، وسبع حالات في زليتن، وست حالات في الزنتان، وثلاث حالات في كل من سبها والخمس، وحالتين في تازربو، وحالة في كل من غريان وطبرق.

بينما توفي 15 آخرون: خمس حالات في غريان، وحالتان في كل من الواحات والكفرة، وحالة في كل من بني وليد وفسانو وسرت ومصراتة والخمس والعجيلات.

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