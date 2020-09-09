تجار تونسيون يغلقون الطريق الرابط بين بن قردان ومعبر رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 11:19 مساء
مركبات تقف في منفذ رأس اجدير الحدودي بين تونس وليبيا، 18 يوليو 2020. (المكتب الإعلامي للمنفذ)

أقدم تجار ناشطون على مستوى الحدود التونسية-الليبية، لليوم الثالث، على غلق الطريق الرابط بين بن قردان ومعبر رأس اجدير احتجاجًا على منعهم من استئناف نشاطهم التجاري.

وتسبب احتجاج التجار في تعطل حركة المرور بشكل شبه تام بين الجانبين مقابل استمرار عمليات التصدير والتوريد عبر الشاحنات بين تونس وليبيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية.

اقرأ أيضا عودة مئات التونسيين العالقين في ليبيا إلى ديارهم عبر معبر رأس اجدير

وتعهد مسؤول الجهة ببن قردان بإيصال مطالب التجار المحتجين إلى السلطات العليا في البلاد مع موافقتهم على تطبيق الشروط الصحية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا المستجد» واعتمادهم للبروتوكول الصحي على أن تستأنف الحركية التجارية البسيطة لنشاطهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.

يشار إلى أن عشرات الشاحنات المعدة للتصدير والتوريد بمعبر رأس اجدير والتي كانت محملة بالسلع والبضائع المختلفة و القادمة من ليبيا لم تكن معنية بقرار منعها من مزاولة التجارة.

اقرأ أيضا بالصور: استمرار التبادل التجاري عبر منفذ رأس اجدير بضوابط مشددة

وبدء من أواخر أغسطس سمحت السلطات الليبية بفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية التونسية في حين تم إمهال المصدرين 6 اشهر إضافية للعمل باَلية دفع مالي جديدة فرضتها السلطات الليبية.

وخففت تونس منذ يونيو الماضي، قيود توريد السلع بينها وبين ليبيا بالسماح للناقلين والمصدرين بتبادل السلع على مستوى المعابر الحدودية دون الدخول إلى الأراضي التونسية بالنسبة لليبيين أو دخول الأراضي الليبية بالنسبة للتونسيين. ويأتي تخفيف التبادل التجاري البيني بعد توقف نشاط تصدير وتوريد السلع بشكل كامل منذ منتصف مارس الماضي بسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس«كورونا» عبر الأشخاص والبضائع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
برلماني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2021 لإبرام الاتفاق الإسرائيلي - ...
دولى
أرقام ليبية جديدة في السباحة
رياضة محلية
هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوياته
اقتصاد
عمداء بلديات طرابلس يطالبون «الرئاسي» بعزل المدن لمنع انتشار «كورونا»
ليبيا
نحو 900 ألف وفاة بـ«كورونا» وتعليق تجارب لقاح «أوكسفورد»
دولى
رئيس أركان الجيش الأميركي يرد على ترامب: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
دولى
كوتينيو لن يرحل عن برشلونة
رياضة عالمية
حوار بوزنيقة في يومه الثالث.. «تفاهمات» حول معايير وضع حد للفساد وتعثر عند ...
ليبيا
السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي
ليبيا
باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
استطلاع «الوسط»: التظاهرات تغير الواقع السياسي للبلاد أكثر من الحرب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»