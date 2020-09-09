تقليص عدد العينات المسحوبة يوميا للكشف عن «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 09:02 مساء
أدوات مستخدمة في الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الأربعاء، تقليص عدد العينات المسحوبة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» إلى عشر عينات فحسب في اليوم الواحد.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن ذلك جاء بناء على تعليمات المختبر المرجعي لمدينة بنغازي الخاصة بمواجهة شُح ونقص المواد التشغيلية بالمختبر.

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وأوضحت أنه «لا يتم إجراء التحاليل إلا لمن تظهر عليهم الأعراض بعد الكشف عند الطبيب المختص بفريق الرصد، إضافة إلى المخالطين لحالة تأكد إصابتها بالفيروس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء حالة جديدة من الفيروس.
 

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