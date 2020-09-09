تسجيل إصابتين جديدتين وحالة شفاء من «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 08:17 مساء
عامل صحي يضع عينة مسحة في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء حالة جديدة من الفيروس.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لـ17 عينة، ليتبين إيجابية عينتين، واحدة من منطقة الشرق بمدينة جالو، والثانية من منطقة البلاد بمدينة أوجلة. وأظهرت النتائج أيضًا سلبية 12 عينة، إضافة إلى أربع عينات إعادة.

وأشارت اللجنة إلى أن حالة الشفاء تعود إلى طبيب يدعى محمد إدريس أحمد، سوداني الجنسية، يبلغ 35 عامًا، ويسكن بمدينة إجخرة. وبهذا الإعلان ترتفع حصيلة الشفاء من الفيروس في الواحات إلى ثلاث حالات.

وتقع الواحات في الجنوب الشرقي بين محافظة بنغازي والكفرة ومحافظة سرت من جهة الغرب، وأهم مدنها هي جالو وأجلو وإجخرة، وتعتبر من أهم مصادر ليبيا في النفط والغاز، لما تحتويه من حوض يشكل مخزونا واحتياطيا هائلا، وبوجود العديد من الموانئ مثل ميناء البريقة النفطي، وميناء الزويتينة، والشركات والحقول النفطية الكبيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام ليبية جديدة في السباحة
رياضة محلية
هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوياته
اقتصاد
عمداء بلديات طرابلس يطالبون «الرئاسي» بعزل المدن لمنع انتشار «كورونا»
ليبيا
نحو 900 ألف وفاة بـ«كورونا» وتعليق تجارب لقاح «أوكسفورد»
دولى
رئيس أركان الجيش الأميركي يرد على ترامب: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
دولى
كوتينيو لن يرحل عن برشلونة
رياضة عالمية
حوار بوزنيقة في يومه الثالث.. «تفاهمات» حول معايير وضع حد للفساد وتعثر عند ...
ليبيا
السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي
ليبيا
باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
استطلاع «الوسط»: التظاهرات تغير الواقع السياسي للبلاد أكثر من الحرب
ليبيا
وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة...
ليبيا
الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»