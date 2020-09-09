تسجيل إصابتين جديدتين وحالة شفاء من «كورونا» في الواحات

عامل صحي يضع عينة مسحة في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء حالة جديدة من الفيروس.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لـ17 عينة، ليتبين إيجابية عينتين، واحدة من منطقة الشرق بمدينة جالو، والثانية من منطقة البلاد بمدينة أوجلة. وأظهرت النتائج أيضًا سلبية 12 عينة، إضافة إلى أربع عينات إعادة.

وأشارت اللجنة إلى أن حالة الشفاء تعود إلى طبيب يدعى محمد إدريس أحمد، سوداني الجنسية، يبلغ 35 عامًا، ويسكن بمدينة إجخرة. وبهذا الإعلان ترتفع حصيلة الشفاء من الفيروس في الواحات إلى ثلاث حالات.

وتقع الواحات في الجنوب الشرقي بين محافظة بنغازي والكفرة ومحافظة سرت من جهة الغرب، وأهم مدنها هي جالو وأجلو وإجخرة، وتعتبر من أهم مصادر ليبيا في النفط والغاز، لما تحتويه من حوض يشكل مخزونا واحتياطيا هائلا، وبوجود العديد من الموانئ مثل ميناء البريقة النفطي، وميناء الزويتينة، والشركات والحقول النفطية الكبيرة.