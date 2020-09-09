حظر كلي في غدامس ابتداء من التاسعة مساء اليوم ولمدة 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 08:38 مساء
شعار بلدية غدامس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غدامس، اليوم الأربعاء، تطبيق حظر كلي لمدة 72 ساعة بمدينة غدامس، ابتداءً من التاسعة مساء اليوم.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ جمع المجلس البلدي غدامس واللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالمدينة، وذلك بعدما ازدادت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» في المدينة إلى ست حالات، وذلك حسب مقطع فيديو منشور على صفحة المجلس البلدي غدامس بموقع «فيسبوك».

وأمس الثلاثاء، دعا المجلس البلدي غدامس أصحاب المناسبات الاجتماعية من أفراح وغيرها إلى التقليل قدر الإمكان من التجمعات؛ نظرًا لازدياد معدلات انتشار فيروس «كورونا المستجد»، مشيرًا إلى تسبب هذه المناسبات في ارتفاع عدد الإصابات في عدة مناطق.

يشار إلى أن المجلس البلدي غدامس أصدر قرارًا بتمديد غلق المدينة ثلاثة أيام، اعتبارًا من السادسة مساء الإثنين، ووجه الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ القرار «بكل حزم»، داعيًا المواطنين إلى التعاون حفاظًا على المصلحة العامة وسلامة الجميع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
برلماني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2021 لإبرام الاتفاق الإسرائيلي - ...
دولى
أرقام ليبية جديدة في السباحة
رياضة محلية
هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوياته
اقتصاد
عمداء بلديات طرابلس يطالبون «الرئاسي» بعزل المدن لمنع انتشار «كورونا»
ليبيا
نحو 900 ألف وفاة بـ«كورونا» وتعليق تجارب لقاح «أوكسفورد»
دولى
رئيس أركان الجيش الأميركي يرد على ترامب: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
دولى
كوتينيو لن يرحل عن برشلونة
رياضة عالمية
حوار بوزنيقة في يومه الثالث.. «تفاهمات» حول معايير وضع حد للفساد وتعثر عند ...
ليبيا
السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي
ليبيا
باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
استطلاع «الوسط»: التظاهرات تغير الواقع السياسي للبلاد أكثر من الحرب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»