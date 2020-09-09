حظر كلي في غدامس ابتداء من التاسعة مساء اليوم ولمدة 72 ساعة

شعار بلدية غدامس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غدامس، اليوم الأربعاء، تطبيق حظر كلي لمدة 72 ساعة بمدينة غدامس، ابتداءً من التاسعة مساء اليوم.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ جمع المجلس البلدي غدامس واللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالمدينة، وذلك بعدما ازدادت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» في المدينة إلى ست حالات، وذلك حسب مقطع فيديو منشور على صفحة المجلس البلدي غدامس بموقع «فيسبوك».

وأمس الثلاثاء، دعا المجلس البلدي غدامس أصحاب المناسبات الاجتماعية من أفراح وغيرها إلى التقليل قدر الإمكان من التجمعات؛ نظرًا لازدياد معدلات انتشار فيروس «كورونا المستجد»، مشيرًا إلى تسبب هذه المناسبات في ارتفاع عدد الإصابات في عدة مناطق.

يشار إلى أن المجلس البلدي غدامس أصدر قرارًا بتمديد غلق المدينة ثلاثة أيام، اعتبارًا من السادسة مساء الإثنين، ووجه الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ القرار «بكل حزم»، داعيًا المواطنين إلى التعاون حفاظًا على المصلحة العامة وسلامة الجميع.