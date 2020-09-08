المستشفي الميداني العسكري إجدابيا يعلن خروج خمس حالات إصابة بفيروس كورونا بعد تعافيها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 11:36 مساء
احتفالات المتعافين من كورونا قبل مغادرة المستشفى الميداني العسكري في إجدابيا, 8 سبتمبر 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن المستشفي الميداني العسكري إجدابيا، عن خروج خمس حالات كانت مصابة بفيروس كورونا، خلال هذا الاسبوع، بعد تماثلهم للشفاء بمقر العزل في المستشفى.

وأضاف المستشفى في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء في المستشفى الميداني العسكري إجدابيا «المركز الخاص بمكافحة ومحاربة وباء كورونا المستجد» وصل إلى 23 حالة .

المستشفى العسكري في أجدابيا يرفض استقبال حالات حرجة بـ«كورونا» بسبب امتلاء أسرَّة العناية

وفي أواخر أغسطس الماضي، قال مدير المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا، عبدالعالي الزقزاق، إن أسرَّة العناية بالمستشفى امتلأت عن آخرها، «الأمر الذي جعلنا اليوم نرفض استقبال مصاب في حالة حرجة»، مضيفا أن العناية بها تسعة أسرة فقط وجميعها ممتلئة بحالات حرجة.

وتابع الزقزاق، في تصريحات لـ«الوسط»، أن حالات الإصابة بالفيروس في المدينة في تزايد مستمر وسريع، مضيفا أن المستشفى امتلأ بالحالات.

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