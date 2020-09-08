«المركزي»: فتح اعتمادات مستندية لـ57 شركة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 03:09 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي نفذتها فروع المصارف لنحو 57 شركة خلال أسبوع.

وتعمل معظم الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، خلال الفترة بين 26 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر الجاري، في مجال استيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ومنتجات الألبان ومشتقاتها، إلى جانب شركة أخرى متخصصة في استيراد الأدوية والمعدات الطبية ومواد التنظيف.

وقال المصرف في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن الشركات التي حصلت على الاعتمادات أبدت موافقتها على نشر التفاصيل الخاصة بتلك الاعتمادات «إيماءً إلى الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور، والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام المصرف المركزي بنشر تفاصيلها».

ويأتي فتح الاعتمادات «استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 8 أبريل الجاري، بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة»، وفق بيان «المركزي». وفي 20 أبريل الماضي، سمح المصرف المركزي للمصارف بالاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية خلال فترة حظر التجول التي أعلنها المجلس الرئاسي.

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