المشري وسيالة يستقبلان وزيرة الخارجية الإسبانية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 01:54 مساء
اجتماع المشري وسيالة مع وزيرة خارجية إسباني في مقر مجلس الدولة بطرابلس، 7 سبتمبر 2020، (صفحة المجلس على فيسبوك)

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الإثنين، وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس، في مقر المجلس بطرابلس.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والتداعيات والآثار التي خلفتها حرب العاصمة، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تناول الاجتماع المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إسبانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وفي 15 يوليو الماضي، أجرت غونزاليس اتصالًا هاتفيًّا مع سيالة، عبرت خلاله عن أملها في استئناف المحادثات السياسية، وعودة مسار «5+5» وفق مخرجات برلين، مؤكدة دعم إسبانيا حكومة الوفاق.

وبحث الجانبان «العمل على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية، بالإضافة للتنسيق الكامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستفادة من التجربة الإسبانية للحد من انتشاره في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يدعو الملك سلمان لـ«رأب الصدع في دول الخليج»
عربى
أميركي أسود أصابه شرطي بالرصاص يتحدث للمرة الأولى
دولى
ماذا قال وفد «الأعلى للدولة» في جلسة الحوار الليبي بالمغرب؟
ليبيا
بيان أول من وفدي الحوار الليبي في المغرب
ليبيا
بالصور.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
بليحق: وفد «النواب» المشارك في اجتماع بوزنيقة ليس مسؤولا عن تسمية المناصب ...
ليبيا
تركيا تدعم بيان السراج بوقف إطلاق النار
ليبيا
انطلاق جلسات الحوار بين وفدي «النواب» و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية
ليبيا
ريال مدريد قد يلجأ إلى العجوز كافاني
رياضة عالمية
تغطية خاصة: تطورات وأحداث ليبيا (3 من 3)
فيديو
مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في «اعتداء إرهابي» في سوسة
عربى
دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستحضر مضاد للبعوض قد يكون فاعلاً في مواجهة كورونا