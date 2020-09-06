الرئاسة التركية: إردوغان والسراج يبحثان الخطوات اللازمة لحماية حقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج, اسطنبول 6 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب إردوغان، بحث مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، خلال اجتماعهما، اليوم الأحد في إسطنبول «تقييم الخطوات اللازمة لحماية حقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط».

وأضافت أن إردوغان أكد خلال لقائه مع السراج بقصر وحيد الدين في إسطنبول، أن تركيا ستواصل تضامنها مع «الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة»، وأن أولوية أنقرة إحلال الاستقرار في أسرع وقت في ليبيا عبر ضمان وحدتها وسلامة أراضيها.

وشدد إردوغان، على أن إرساء الأمن والسلام في ليبيا سيصب في صالح المنطقة بأسرها والدول المجاورة وأوروبا على وجه الخصوص، داعيا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف مبدئي في هذا السياق».

وأوضحت الرئاسة التركية أن لقاء إردوغان والسراج، تناول المستجدات في ليبيا والعلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون الثاني القائم في إطار مذكرات التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق.

واعتبرت الرئاسة التركية أن اللقاء من شأنه أن يساهم في إحلال الأمن والسلام وتحقيق الازدهار للشعب الليبي، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

المجلس الرئاسي: تركيا تدعم بيان السراج بوقف إطلاق النار

وحول مباحثات لقاء السراج وإردوغان قال المجلس الرئاسي إن الرئيس التركي دعم بلاده «مبادرة السلام»، التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في 21 أغسطس الماضي، وتقضي بوقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، فإن السراج عبر في اللقاء عن تقديره موقف تركيا الداعم حكومة الوفاق، و«حرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية ليصل الليبيون عبر التوافق إلى مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية».