تركيا تدعم بيان السراج بوقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 07:25 مساء
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج, اسطنبول 6 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)

أعلن الرئيس التركي دعم بلاده «مبادرة السلام»، التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في 21 أغسطس الماضي، وتقضي بوقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة، واستئناف مسارات برلين الثلاثة، المسار الأمني العسكري، والاقتصادي والسياسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع إردوغان والسراج في اسطنبول اليوم، بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، فإن السراج عبر في اللقاء عن تقديره موقف تركيا الداعم حكومة الوفاق، و«حرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية ليصل الليبيون عبر التوافق إلى مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية».

في سياق متصل بحث الرئيسان خلال الاجتماع عددا من ملفات التعاون المشترك، وأبرزها ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة، كما أكد الاجتماع استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل اسطنبول مساء أمس السبت، في زيارة عمل قصيرة في إطار عملية التشاور والتنسيق بين البلدين، وفق البيان.

وفي 21 أغسطس، أصدر السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

وأشار بيان السراج إلى أهمية جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح والدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، فيما طالب عقيلة بجعل سرت عاصمة موقتة للمجلس الرئاسي الجديد.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج, اسطنبول 6 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج, اسطنبول 6 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج, اسطنبول 6 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج, اسطنبول 6 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج, اسطنبول 6 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج, اسطنبول 6 سبتمبر 2020. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق جلسات الحوار بين وفدي «النواب» و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية
ليبيا
ريال مدريد قد يلجأ إلى العجوز كافاني
رياضة عالمية
تغطية خاصة: تطورات وأحداث ليبيا (3 من 3)
فيديو
مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في «اعتداء إرهابي» في سوسة
عربى
دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب ...
ليبيا
كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به
دولى
لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين
ليبيا
منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن «فعالا وآمنا»
دولى
«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة
رياضة عالمية
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين