ارتفاع الدولار في السوق الموازية

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (تعبيرية: بوابة الوسط)

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد.

وصعدت العملة الأميركية بفارق خمسة قروش، مسجلة 6.41 دينار مقابل 6.36 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو بفارق 12 قرشا، مسجلا 7.50 دينار اليوم مقابل 7.38 دينار أمس، كما صعد الجنيه الاسترليني بفارق 15 قرشا، مسجلا 8.40 دينار مقابل 8.25 دينار أمس.

وزادت الليرة التركية بفارق قرش واحد، مسجلة 0.86 دينار مقابل 0.85 دينار أمس، فيما صعد الدينار التونسي إلى 2.35 دينار ليبي مقابل 2.30 دينار أمس.