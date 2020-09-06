سرقة وتخريب مدرسة تعليم أساسي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 06 سبتمبر 2020, 01:08 مساء
آثار السرقة والتخريب في إحدى مدارس التعليم الأساسي في سرت. (بوابة الوسط)

تعرضت مدرسة في سرت لأعمال تخريبية وسرقة ونهب من خارجين عن القانون، وفقما أعلنت مصادر من مراقبة تعليم سرت وإدارة المدرسة.

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط»: إن مدرسة وادي تلال للتعليم الأساسي بالزعفران التي تحوي أكثر من 15 فصلا دراسيا  ومرافق تعليمية تعرضت لأعمال تخريبية وسرقة معداتها.

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ونوه المصدر بأن من بين الأدوات المسروقة «آلة تصوير مستندات، مستلزمات تعليمية ونشاط مدرسي، أسلاك  كهربائية». وكان من المقرر إجراء امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية في هذه المدرسة اليوم، ولكن جرى نقل الطلاب  الممتحنين لمدرسة أخرى، في حين تحتاج المدرسة إلى أعمال صيانة كبيرة قبل العام الدراسي.

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