تجهيز مركز لعلاج مصابي «كورونا» في الحرابة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 10:12 صباحا
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني (الإنترنت).

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا» بمنطقة «الحرابة» إحدى المدن الواقعة بالجبل الغربي.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، فإن السعة السريرية للمركز تبلغ 22 سريرًا، خصصت ثمانية أسرّة منها للعناية الفائقة.

اقرأ أيضا: «صحة الوفاق» تستعد لافتتاح 3 مستشفيات في جنزور

يشار إلى أن وزارة الصحة شرعت في رفع السعة السريرية لمراكز علاج مصابي فيروس «كورونا»، بدعم المواقع بوحدات عزل متنقلة ومتطورة أو تخصيص مواقع أخرى وتجهيزها، استجابة منها لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وسجلت الإصابات بالوباء ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» ـ الواحات تلقي 251 عينة، ثبت منها إيجابية 84 حالة، بينها ثلاث حالات موجبة لأجانب وذلك خلال أسبوعين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به
دولى
لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين
ليبيا
منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن «فعالا وآمنا»
دولى
«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة
رياضة عالمية
مجلة «ذي أتلانتيك»: ترامب وصف جنودا أميركيين قُتلوا بـ«الفاشلين والحمقى».. ...
دولى
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
280 ألف دولار تعيد أنيس سلتو مجددا للدوري المصري
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تطرق أبواب جنيف مرة أخرى
ليبيا
العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين