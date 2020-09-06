تجهيز مركز لعلاج مصابي «كورونا» في الحرابة

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني (الإنترنت).

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا» بمنطقة «الحرابة» إحدى المدن الواقعة بالجبل الغربي.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، فإن السعة السريرية للمركز تبلغ 22 سريرًا، خصصت ثمانية أسرّة منها للعناية الفائقة.

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يشار إلى أن وزارة الصحة شرعت في رفع السعة السريرية لمراكز علاج مصابي فيروس «كورونا»، بدعم المواقع بوحدات عزل متنقلة ومتطورة أو تخصيص مواقع أخرى وتجهيزها، استجابة منها لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وسجلت الإصابات بالوباء ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» ـ الواحات تلقي 251 عينة، ثبت منها إيجابية 84 حالة، بينها ثلاث حالات موجبة لأجانب وذلك خلال أسبوعين.