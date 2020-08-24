«صحة الوفاق» تصدر بيانا حول ملابسات مظاهرات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 04:49 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني (الإنترنت).

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بيانًا، اليوم الإثنين، حول المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الأحد.

وجاء في بيان الوزارة: «نفيد نحن كوزارة الصحة ودورنا الطبي عبر هذا البيان أن نبين الحقيقة حول ما تم تداوله حول مظاهرات الأمس، حيث تم إبلاغ وزارة الصحة عن طريق الجهات المختصة بالغرفة الرئيسية المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية للتواجد في عين المكان من قبل الأجهزة المختصة كجهاز الإسعاف والطوارئ والدعم والطب الميداني وغيرها» وفق نص البيان الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

وأضافت الوزارة في بيانها: «كانت جميع نقاط الإسعاف في الموعد ومتواجدة في عين المكان ومتمركزة في كل النقاط المحددة مسبقًا لتأمين التظاهرة صحيًّا وتأمين الاحتياجات الطبية وإسعاف الجرحى إن وجد».

لا وفيات
وتابع البيان: «وبعد توافد الحشود على الميادين والساحات، (تسبب) ذلك في ربكة بسبب تدافع المتظاهرين والمشاجرات مما (تسبب) في مجموعة من الإصابات الطفيفة التي قام المسعفون بإسعافهم في الميدان ولم يضطر الأمر حتى نقلهم إلى المستشفى».

وختمت الوزارة بيانها بالقول إنه «لم تسجل أي حالات خطيرة نقلت للمستشفيات، أو حالات وفاة كما يشاع في وسائل الإعلام وصفحات التواصل، وننفي كوزارة الصحة جملة وتفصيلًا كل ما يشاع حول ذلك».

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