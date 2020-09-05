ارتفاع إصابات كورونا في طبرق إلى 164 حالة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 05 سبتمبر 2020, 11:33 مساء
أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق. (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في طبرق، اليوم السبت، إلى 164 حالة، حسبما أعلنه راصد طبرق الدكتور أحمد الفزاني.

وقال الفزاني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن عدد المصابين بطبرق وصل إلى 164 حالة، منهم 90 حالة شفاء و29 وفاة و45 حالة نشطة.

«صحة الموقتة» تدعم مركز طبرق الطبي بجهاز «PCR»

وأضاف الفزاني، «ما زلنا نحذر من خطورة الوضع الوبائي بطبرق لأن المدينة وسكانها غير ملتزمين بإجراءات الحظر الفترة الأخيرة، بعد تزايد حالات الشفاء، وهذا الأمر قد يترتب عليه زيادة في عدد حالات الإصابة».

وأكد مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي أمس الجمعة، وصول جهاز الكشف عن فيروس كورونا المستجد PCR لمركز طبرق الطبي قادما من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

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