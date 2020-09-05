«صحة الموقتة» تدعم مركز طبرق الطبي بجهاز «PCR»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 01:19 صباحا
مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أعلن مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي منذ قليل عن وصول جهاز « PCR» المستخدم في الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لمركز طبرق الطبي قادمًا من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

وأكدت إدارة مركز طبرق الطبي تواصلها مع الشركة الموردة للإسراع بتوفير مهندسين وفنيين لتركيب الجهاز فى أسرع وقت ، حسب بيان منشور على صفحة مركز طبرق الطبي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومساء الجمعة، طالب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور فرج عبدالله الجالي، رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا التابعة للحكومة الموقتة، الدكتورة فتحية العريبي، بزيادة السعة السريرية في البلدية وتوفير أجهزة إضافية للتنفس الصناعي، نظرا لدخول وباء «كورونا» بطبرق مرحلة الانتشار.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية توفيرها مجموعة من معدات الحماية الشخصية «PPE»، وتسليمها إلى مراكز العزل في بنغازي وسبها وطبرق، مؤكدة استمرارها في دعم التدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا.

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