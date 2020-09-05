فريق من «مكافحة الأمراض» يصل إلى غريان ضمن حملة توعوية بمناطق الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 06:40 مساء
فريق من مركز مكافحة الأمراض يصل غريان، 5 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

وصل، صباح السبت، إلى مدينة غريان فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتكون من الأطباء العائدين من إيطاليا، وذلك ضمن برنامج معد لتطبيق التجربة الإيطالية في ليبيا.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ذلك يأتي ضمن الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية التي أطلقها أخيرًا في عدة مدن ليبية.

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تتضمن خطة فريق العمل برنامجًا تدريبيًّا شاملًا للكوادر الطبية والطبية المساعدة والعاملين في مراكز العزل والفلترة وغرف العناية الفائقة، ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى مدن الجبل الغربي ومدن المنطقة الجنوبية.

وأمس الجمعة، أبدى وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، استعداد بلاده للمساعدة في مجال مواجهة انتشار فيروس «كورونا» في ليبيا، مشيرًا إلى «تقارب كامل من ليبيا بسبب أزمة كوفيد-19».

وجاء تصريحات رئيس الدبلوماسية الإيطالية ردًّا على إرسال ليبيا عديد العناصر الطبية إلى روما للمساعدة في مواجهة وباء «كورونا».

فريق من مركز مكافحة الأمراض يصل غريان، 5 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
فريق من مركز مكافحة الأمراض يصل غريان، 5 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
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