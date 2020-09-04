وفاة مسنة بفيروس «كورونا» في مستشفى الهواري ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 11:54 مساء
غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني العريبي، الجمعة، وفاة سيدة مسنة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقال العريبي في منشور على صفحة المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن السيدة توفيت عن عمر ناهز 75 عامًا.

ومساء الخميس، أعلن العريبي، مساء الخميس، وفاة رجلين جراء إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد»، موضحًا أن الرجلين يبلغان 80 عامًا و63 عامًا.

وأصدرت الحكومة الموقتة، الأربعاء، قرارًا ملزمًا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ووجه القرار بالالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد». ويأتي ذلك في وقت حذر مسؤولون طبيون من انتشار الوباء، واشتكى البعض من نقص الإمكانات.

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