إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات المجلس البلدي مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 07:54 مساء
ناخبون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي مصراتة. الخميس 3 سبتمبر 2020. (اللجنة المركزية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، انتهاء عملية التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات المجلس البلدي مصراتة التي جرت اليوم الخميس، منوهة إلى بيان صحفي سيصدره رئيس اللجنة المركزية سالم بن تاهية ورئيس اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية مصراتة، طيب ميمه على تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة من مساء اليوم بتوقيت مصراتة.

وقالت اللجنة المركزية في بيان إن عملية فرز الأوراق وعد أصوات الناخبين ستبدأ فور الانتهاء من إجراءات إقفال صناديق الانتخابية وتحرير محاضر إنهاء عملية الاقتراع، مشيدة بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية.  

مدة فترة التصويت في انتخابات المجلس البلدي مصراتة إلى السابعة مساء

ومددت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فترة التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع إلى الساعة السابعة مساءً بدلا عن الساعة السادسة كما كان مقررا، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

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