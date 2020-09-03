مدة فترة التصويت في انتخابات المجلس البلدي مصراتة إلى السابعة مساء

ناخب يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي مصراتة. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن تمديد فترة التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع إلى الساعة السابعة مساءً بدلا عن الساعة السادسة كما كان مقررا.

وقالت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «عدد الناخبين الذين توافدوا على جميع المراكز الانتخابية حتى الساعة 15:45 عصراً بلغ 18618 ناخبا -(14727 ذكور - 3891 إناث)- يمثلون 18.92٪ من المسجلين كناخبين».

ودعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أبناء بلدية مصراتة إلى المزيد من المشاركة في انتخابات المجلس البلدي لأن المشاركة «مازالت محدودة».

وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لانتخاب المجلس البلدي الجديد لبلدية مصراتة على تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأصر المجلس البلدي مصراتة المنتهية ولايته على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم وفاة عميد البلدية مصطفى كرواد، الذي أوصى بذلك قبل رحيله، وذلك بعدما تأجلت عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للانتخاب والمسجلين في سجلات الناخبين بمدينة مصراتة حوالي 98 ألفا و397 ناخبا، من بينهم 60% رجال و40% نساء، سيدلون بأصواتهم في 76 مركزا انتخابيا منتشرة في 12 فرعا بلديا بالبلدية.

ويتنافس في انتخابات المجلس البلدي مصراتة 15 قائمة على المقاعد المخصصة للفئة العامة وسبع نساء على المقاعد المخصصة لفئة المرأة وستة مرشحين عن المقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.