أحوال الطقس اليوم: أجواء مغيمة على الشمال الغربي مساء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 11:16 صباحا
صورة للسماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: الإنترنت)

تشهد مناطق الشمال الغربي أجواء مغيمة في فترة المساء، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال، خصوصا الساحلية، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على غالبية مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و44 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط مساء اليوم، مما يتسبب في إثارة الأتربة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية، وبين 37 و42 درجة مئوية على بني وليد وأبونجيم.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و35 درجة مئوية، وبين 39 و41 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و42 درجة مئوية، وتصل إلى 44 درجة مئوية على غدامس.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 39 و41 درجة مئوية.

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