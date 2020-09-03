ضبط تشكيل عصابي يمتهن تهريب الأدوية في كاباو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 09:04 صباحا
أدوية عثر عليها مع مهربين في كاباو، 2 سبتمبر 2020، (داخلية الوفاق)

ضبط أعضاء مركز شرطة كاباو بمديرية أمن جادو تشكيلا عصابيا يمتهن عمليات تهريب الأدوية.

وخلال تفتيش المركبات الآلية للمهربين، عثر على كميات كبيرة من صناديق الأدوية مصنعة في الجزائر، متعددة الأنواع والأغراض والاستعمال، ودون وجود أدنى شروط السلامة والتخزين، والبعض منها قارب على انتهاء صلاحيته، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

واعتراف المتهمين، خلال الاستدلال والتحقيق معهم، باستلامهم هذه المواد من مهربين قرب حدود الجزائر، عن طريق وسطاء، لإيصالها إلى العاصمة طرابلس، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات.

يذكر أن كاباو تقع في جبل نفوسة شرق مدينة طمزين وفرسطاء وغرب مدينة المجابرة.

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