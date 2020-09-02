بلدية طبرق تعلن بدء التسجيل وإجراءات سفر الليبيين إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 06:40 مساء
منفذ امساعد البري, (الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الأربعاء، بداية تسجيل المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى مصر، موضحا الإجراءات اللازمة للتسجيل في قوائم المسافرين.

وتضمنت الإجراءات المطلوبة لوحدة المسافرين ببلدية طبرق والتي نشرها المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك» الاتي:
1. التسجيل للذكور من سن 18 حتى سن 45 سنة.
2. النساء في كل الأعمار بدون تسجيل.
3. الذكور: أقل من 18 سنة وـكبر من 45 سنة السفر بدون تسجيل.
4. الجواز الأخضر يجب أن تكون الصورة مطابقة للواقع.
5. دفع مبلغ 20 دينار رسوم التسجيل مقابل إيصال مالي.
6. يجب على المسافر ان يكون مصحوب بتحليل كورونا PCR سالب النتيجة قبل 48 ساعة من السفر.
7. السفر بعد 10 أيام من التسجيل.

ونبه المجلس التسييري لبلدية طبرق إلى أن «التسجيل للمواطنين بالمنطقة الشرقية فقط من رأس لانوف غرباً إلى أمساعد شرقاً إلى الكفرة جنوباً». أما «سكان المنطقة الغربية الراغبين فالسفر إلى مصر عن طريق الطيران».

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