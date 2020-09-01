وفاة حالتي إصابة بفيروس كورونا في مستشفى الهواري

غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

أعلنت مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، عن وفاة حالتي إصابة بفيروس كورونا في المستشفى.

وبحسب العريبي، في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، فإن حالتي الوفاة لرجلين كانا مصابين بكوفيد19 أعمارهما 70 سنة و75 سنة.