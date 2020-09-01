وفاة حالتي إصابة بفيروس كورونا في مستشفى الهواري

أعلنت مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، عن وفاة حالتي إصابة بفيروس كورونا في المستشفى.
وبحسب العريبي، في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، فإن حالتي الوفاة لرجلين كانا مصابين بكوفيد19 أعمارهما 70 سنة و75 سنة.
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