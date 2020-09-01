لجنة مكافحة «كورونا» بالواحات تواجه الوباء بـ12 توصية

أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أوصت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» بمنطقة الواحات بإقفال جميع مداخل مدن الواحات الثلاثة «جالو- أوجلة - أجخرة» إقفالًا نهائيًّا لمدة أسبوع من تاريخ هذا الإعلان، على أن يقتصر الدخول على الاحتياجات الأساسية كالوقود وغاز الطهي والمواد الغذائية والخضراوات واللحوم، والأدوية ومستلزماتها.



جاء ذلك ضمن 12 توصية أصدرتها اللجنة، الثلاثاء، نظرًا لـ«الظروف الراهنة التي تمر بها الواحات من اتساع رقعة انتشار الوباء»، مطالبة بضرورة التقيد بتلك التوصيات، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتضمنت التوصيات إقفال جميع المرافق التجارية باستثناء محلات المواد الغذائية والمخابز والصيدليات، شريطة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم يومي، وارتداء للكمامات والقفازات، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر لكل العاملين بها، إضافة إلى إقفال جميع المرافق العامة والخاصة غير المذكورة بالاستثناء، ما عدا شركات النظافة العامة، والصرف الصحي، والكهرباء، والمصارف، والعيادات الخاصة بشرط الالتزام بجميع الاجتراءات الاحترازية.



كما أوصت اللجنة بتحديد ساعات العمل لجميع المحلات التجارية المستثناة من الحظر على أن تكون من الساعة السابعة صباحًا وحتى الواجدة ظهرًا، علاوة على حظر التجول حظرًا نهائيًّا لجميع الأفراد من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السابعة صباحًا، ويستثنى من ذلك الحالات المرضية والطارئة، التي تتطلب مراجعة الوحدات الصحية فقط.



وبالنسبة للمرافق الصحبة العامة، أوصت اللجنة بتحديد مرفق صحي واحد في كل بلدية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على يحدد هذا المرفق من قبل مدير إدارة الخدمات الصحية في كل بلدية، كما حضت على إقفال جميع العيادات الخارجية بمستشفى «جالو» المركزي، ويقتصر عمل المستشفى على قسم الطوارئ، وقسم النساء والولادة.



وأوصت اللجنة أيضًا بإلغاء جميع مراسم الأفراح والمآتم ومنع تأخير الخيام منعًا تامًا طوال فترة الحظر، على أن يقتصر تقديم واجب العزاء عبر الاتصال الهاتفي، ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تحويل واستقبال جميع الحالات التي تعاني أمراض جهاز التنفسي للمركز الصحي «العرق» الكائن ببلدية جالو خلف دار العرض.



وبالنسبة للشركات النفطية، أوصت اللجنة بحظر دخول مستحدمين جدد إلى جميع الحقول، والجفارات، ومواقع الشركات الخدمية خلال فترة الحظر، ويقتصر على العاملين حاليًا بالحقول.



وطالبت بضرورة المرور على جميع الجهات والمحلات المستثناة من قبل دوريات الجهات الأمنية رفقة الحرس البلدي وفريق مكافحة العدوى التابع للجنة الطبية الاستشارية الفرعية الواحات لمتابعة تطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية، وأوصت بتغريم كل مَن يخالف الحظر المعلن عنه أو يخل بأحد الإجراءات الاحترازية بغرامة مالية تحددها لاحقًا الجهات ذات الاختصاص.

