9 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 02:17 مساء
أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالواحات، اليوم الثلاثاء، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في بيانها رقم «10» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» بشأن الوضع الصحي المحلي، إنها تسلمت نتائج تحاليل 23 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» كانت أُرسلت إلى المختبر المرجعي لمدينة بنغازي، أول أمس الأحد.

وتوزعت العينات بواقع تسع عينات موجبة بواقع أربع من مدينة جالو ومثلها من مدينة أجخرة وحالة من مدينة أوجلة، إضافة إلى سبع عينات سالبة ومثلها إعادة.

وتقع الواحات في الجنوب الشرقي بين محافظة بنغازي والكفرة ومحافظة سرت من جهة الغرب، وأهم مدنها هي جالو وأجلو واجخرة، وتعتبر من أهم مصادر ليبيا في النفط والغاز، لما تحتويه من حوض يشكل مخزون واحتياطي هائل، وبوجود العديد من الموانئ مثل ميناء البريقة النفطي، وميناء الزويتينة، والشركات والحقول النفطية الكبيرة.

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