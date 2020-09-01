إجراء 3 عمليات ولادة قيصرية في مركز عزل مصابي «كورونا» بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 09:56 صباحا
الأطقم الطبية في مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 1 في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أجرت الأطقم الطبية في مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 1 في مصراتة ثلاثة عمليات ولادة قيصرية لمصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية.

كما تمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية دقيقة في الأوعية والشرايين لأحد المرضى، حسب مقطع فيديو نشرته اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على جهود الطاقم الطبي بالمركز.

ويحوي المركز 30 سرير إعاشة، وعشر أسرة عناية، إضافة إلى مختبر طبي، وقسم الأشعة، وقسمي النساء والولادة والجراحة.

يذكر أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت أمس الإثنين، تجهيز مركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة كعيادة فرز وتشخيص للحالات التي تعاني من إصابات تنفسية حادة.

ودشن المركز بسعة سريرية 102 سرير، داخل المساحة المخصصة للمبنى، إضافة إلى تخصيص خمسين سريرًا للعناية الفائقة من إجمالي السعة السريرية للمركز.

كما جرى تجهيزه بمنظومات أكسجين ومولد كهربائي بقدرة 1 ميغا وات، وشبكة إنترنت، وأجهزة غسيل كلوي، وقسم عزل خاص بالأطفال، وصيدلية، ومختبر، ومغسلة، وغرف خاصة بالعناصر الطبية.

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