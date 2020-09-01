بومطاري يوجه بتفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 09:20 صباحا
بومطاري خلال اجتماع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 31 أغسطس 2020، (مالية الوفاق)

وجه وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، بتفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على أن تلك الظاهرة أصبحت تمثل خطرًا على الأمن القومي.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الإثنين، ممثلي وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لهما، إضافة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب بيان وزارة المالية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا بومطاري إلى البحث بعمق عن مسببات انتشار هذه الظاهرة، التي تتعلق أساسًا بحركة انتقال الأموال خارج المنظومة المصرفية.

وأكد الوزير ضرورة تنسيق ممثلي الوزارتين المتواصل فيما بينهم، مشيرًا إلى أن هناك برامج تدريبية وتثقيفية ستعقد من خلال معهد التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية لفرق العمل المشكلة بالوزارتين في هذا الشأن.

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