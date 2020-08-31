نقابة المحامين تدين الاعتداء على المتظاهرين في سرت وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 11:35 مساء
شعار نقابة المحامين, (الإنترنت)

دانت النقابة العامة للمحامين، الاعتداء على المتظاهرين السلميين بمدينة سرت، إثر خروج أهالي المدينة في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المعيشية المشروعة، المتمثلة في مكافحة الفساد وتوفير الأمن والكهرباء والماء والسيولة النقدية وكل متطلبات الحياة اليومية، كما طالبت بإطلاق سراح من تم اعتقاله منهم.

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وقالت النقابة في بيان اليوم، إنها تابعت ببالغ القلق والأسف هذا الاعتداء، مؤكدة أنها تدين وتستنكر وتشجب بأشد العبارات تكرار الاعتداء على المتظاهرين في  عموم البلاد لتكميم الأفواه وإسكات الصوت والمنع من حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي المكفول بموجب الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والمادة 14 من الإعلان الدستوري، والنيل من الدولة المدنية المنشودة.

وطالبت النقابة، جهات الاختصاص بإخلاء سبيل جميع المعتقلين وملاحقة كل من قام بقتل المتظاهرين واعتقالهم والاعتداء عليهم وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.

 

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