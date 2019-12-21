النقابة: العثور على جثة المحامي ياسر عثمان المخطوف وعليها آثار تعذيب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 04:26 مساء

قال مصدر مسؤول بنقابة المحامين في طرابلس، إن المحامي ياسر يوسف عثمان، الذي خطفته جماعة مسلحة من منزله قبل شهرين، عثر عليه مقتولًا ومنكلًا به، حيث وُجدت آثار كدمات وقيود على جثته.

وأوضح المصدر في تصرح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن أسباب خطف ياسر عثمان الذي قُـتل عن عمر يناهز الخمسين عامًا، لازالت مجهولة إلى الآن، كما لم تُعرف بعد الجهة المسؤولة عن خطفه.

وأصدرت النقابة العامة للمحامين في طرابلس، بيانًا دانت فيه قتل المحامي ياسر عثمان، وأوضحت أن «محاولاتها العديدة والمتكررة لمعرفة مكان تواجده باءت بالفشل، إلى أن عُـثر عليه مقتولًا اليوم».

وطالبت النقابة جهات الاختصاص، وعلى رأسها مكتب النائب العام، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة عن نتائج التحقيق وملاحقة المسؤولين عن «الجريمة النكراء»، ودعت المحامين إلى التمسك بوحدة الصف واتخاذ كل ما يلزم حيال الواقعة.

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